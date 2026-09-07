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Aos 96 anos, Tony Tornado emociona público e faz história no Rock in Rio 2026

Por
Redação 2
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Foto: Recorte

Aos 96 anos, Tony Tornado protagonizou um dos momentos marcantes do Rock in Rio 2026. O ator e cantor subiu ao palco durante a apresentação do Jota Quest e interpretou o clássico “Sossego” ao lado da banda e do filho, Lincoln Tornado.

A participação reuniu três gerações no mesmo palco e foi um dos destaques da programação do festival. Com décadas de carreira, Tony Tornado levou ao público um dos grandes sucessos de sua trajetória musical, em uma apresentação marcada pela celebração da música brasileira.


O encontro com o Jota Quest também reforçou a ligação entre diferentes gerações da música nacional. Ao lado de Lincoln Tornado, Tony compartilhou o palco com a banda mineira e mostrou, mais uma vez, a força de sua presença artística.

Considerado um dos nomes históricos da música e da televisão brasileira, Tony Tornado mantém uma trajetória marcada pela atuação, pela música e pela representatividade cultural. Sua participação no Rock in Rio 2026, aos 96 anos, entrou para os momentos mais simbólicos desta edição do festival.

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