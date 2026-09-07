Ana Castela e Léo Santana encerram domingo do ‘#SouManaus’ com multidão

O domingo (6) do “#SouManaus Passo a Paço 2026” terminou com uma multidão no Centro Histórico de Manaus. Entre as principais atrações nacionais da noite, Ana Castela e Léo Santana animaram o público com sertanejo e pagode baiano.

Conhecida como “Boiadeira”, Ana Castela levou ao palco sucessos de sua carreira e foi acompanhada em coro pelos fãs. A cantora agradeceu a recepção do público amazonense e destacou a emoção de participar do festival.





Na sequência, Léo Santana colocou o público para cantar e dançar ao som de seus principais hits. O artista também elogiou a estrutura e a organização do evento.

“Manaus nunca deixa a desejar. A estrutura de palco é incrível, toda a logística preparada para receber a gente e o cuidado com cada detalhe fazem a diferença”, afirmou.

Desde as primeiras horas do dia, famílias, grupos de amigos e fãs ocuparam as ruas e espaços do festival para acompanhar a programação.

Além dos shows, o “#SouManaus” movimentou o Centro Histórico com atrações culturais e de entretenimento, reforçando a ocupação da região e aproximando moradores e visitantes do patrimônio cultural da capital.

Com a mistura de ritmos e grande participação popular, a noite terminou marcada pela diversidade musical e pela animação no coração de Manaus.