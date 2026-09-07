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Homem é morto a tiros na frente da família durante tarde de domingo na Ponta Negra

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Redação 2
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Foto: Correio da Amazônia

MANAUS | Victor Moris de Sena, conhecido como “Vitinho de Coari”, foi executado a tiros na tarde de domingo,(6), enquanto estava na praia da Ponta Negra. Segundo informações preliminares, a vítima estava acompanhada da família quando um homem armado se aproximou e efetuou pelo menos seis disparos. Victor morreu ainda no local.

O ataque aconteceu de forma rápida e, conforme relatos iniciais, o atirador se aproximou da vítima e realizou os disparos à queima-roupa. Familiares presenciaram a execução.


Victor Moris de Sena seria conhecido das autoridades por suposto envolvimento com o tráfico de drogas no município de Coari, no interior do Amazonas, e já teria sido preso anteriormente. Ele também seria apontado como um suposto “pirata dos rios”, denominação usada para criminosos envolvidos em ataques e roubos de embarcações e cargas em rios da região.

Após o crime, equipes policiais foram acionadas e realizaram buscas na região na tentativa de localizar o autor dos disparos. A motivação e a autoria do homicídio ainda deverão ser investigadas pela Polícia Civil.

O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), e o caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.

Por Correio da Amazônia

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