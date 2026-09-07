Semana da Pátria encerra programação com desfile de escolas e instituições em Parintins

A Avenida Paraíba recebeu, neste sábado (5), o segundo e último dia dos desfiles cívicos da Semana da Pátria em Parintins. A programação, iniciada na sexta-feira, reuniu estudantes, educadores e um grande público para acompanhar as apresentações. Realizada pela Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), a programação contou com a participação de escolas e instituições.

Na abertura do desfile, o prefeito Mateus Assayag e a vice-prefeita Vanessa Gonçalves realizaram a entrega de cinco motocicletas para a Empresa Municipal de Trânsito e Transporte (EMTT).





Com o tema “Sentinelas da Amazônia: Educação que protege, juventude que transforma”, os desfiles contaram com a participação das redes municipal, estadual e privada, além de instituições de segurança e organizações que fizeram parte da programação.

Entre as escolas municipais que participaram estavam a Escola Municipal São Francisco de Assis, Claudemir Carvalho, Lila Maia, Charles Garcia e Luz do Saber. A rede estadual também esteve presente, assim como instituições de segurança, entre elas Marinha do Brasil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Pelotão Mirim.

Para o prefeito Mateus Assayag, o segundo dia de desfile foi um momento especial para Parintins, marcado pela participação das famílias, pelo fortalecimento da cidadania e também por memórias pessoais.

“É um momento maravilhoso, um momento especial para Parintins. Fico muito feliz em poder proporcionar isso às nossas escolas, aos estudantes, às famílias e a toda a população. A gente percebe que as arquibancadas já não comportam mais o público que vem prestigiar esse momento, então precisamos pensar em ampliar essa estrutura para os próximos anos”, ressaltou.

Mateus também lembrou dos tempos de estudante, quando participou dos desfiles pelo Colégio Nossa Senhora do Carmo e pela Escola Estadual Senador João Bosco, inclusive integrando fanfarras.

A vice-prefeita Vanessa Gonçalves destacou a participação das famílias e a emoção de acompanhar os estudantes na avenida. “É muito gratificante ver todo esse empenho da nossa educação. A gente vê a alegria das crianças, das famílias e dos nossos estudantes demonstrando o amor pelo Brasil, pelo Amazonas e, principalmente, por Parintins”, frisou.

A estudante Sofia da Costa, do 8º ano da Escola Municipal Luz do Saber, destacou o momento cívico. “Foi importante representar a minha escola e ver todos os meus colegas participando e a escola passando pela avenida neste momento cívico, em que os alunos mostram a sua cidadania. Também foi muito legal estar no pelotão e representar a escola”, comemorou.

Mãe dos alunos Guilherme e Maitê, da Escola Municipal São Francisco de Assis, Josana Mendonça resumiu a emoção: “É muito importante. A gente se sente muito feliz e honrada. Fico muito feliz porque meus filhos estão participando do desfile”.

A secretária municipal de Educação, Gisele Soares, destacou a participação das escolas das redes municipal e estadual e das instituições privadas. “Agradecemos também às outras secretarias, que foram muito parceiras, porque não é só SEMED, Seduc. A gente trabalha com as outras secretarias do município”, agradeceu.

A coordenadora da Seduc, professora Dilceane Bentes, ressaltou a importância da parceria entre as duas redes de ensino. “É um momento ímpar na educação. Essa parceria entre SEMED e Seduc vem mostrando que podemos fazer uma educação além dos muros da escola, fazendo a diferença na vida de cada estudante”, afirmou.

O público lotou as arquibancadas e permaneceu até os momentos finais das apresentações. A programação da Semana da Pátria foi encerrada com a participação de estudantes, educadores, famílias e comunidade, reforçando os valores de educação, cidadania, patriotismo e pertencimento.