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‘#SouManaus 2026’ ganha projeção nacional e desperta interesse de grandes marcas, diz prefeito

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Redação 2
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Foto - Carlos Oliveira / Semcom

O prefeito Renato Junior anunciou, na noite deste domingo, 6/9, durante entrevista coletiva no terceiro dia do “#SouManaus 2026”, que três marcas nacionais procuraram a Prefeitura de Manaus interessadas em patrocinar o evento. Segundo o gestor, o interesse surgiu após a repercussão positiva do festival na imprensa.

“De ontem para hoje, três marcas nacionais já entraram em contato comigo. Sabe por que eles entraram em contato comigo? Porque o trabalho de vocês da imprensa chegou até eles”, afirmou o prefeito, agradecendo a cobertura jornalística.


Foto – Carlos Oliveira / Semcom

O gestor municipal reforçou que a Prefeitura de Manaus permanece aberta à construção de novas parcerias. “Fica aberto mais uma vez, se outras empresas nacionais e internacionais tiverem interesse em investir na capital da Amazônia. A Prefeitura de Manaus está de portas abertas”, enfatizou.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Márcio Braz, destacou o público recorde registrado nos espaços do festival, entre eles a Casa da Cultura Urbana e o Museu da Cidade. Segundo ele, o crescimento do evento demonstra o sucesso da edição deste ano.

“O ‘#SouManaus 2026’ já é um grande sucesso, como sempre foi, e está cada vez maior, muito maior do que nos outros anos”, afirmou.

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