TCE-AM julga 56 processos na sessão desta terça-feira (18)

Na 25ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, marcada para esta terça-feira (18), o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) analisará 56 processos.

A pauta de adiados, que engloba processos que retornam a julgamento após terem sido retirados de pauta, terá dez processos, sendo cinco recursos, três representações, uma prestação de contas e um embargo de declaração.





Os demais 46 processos fazem parte da pauta do dia, entre 20 recursos, seis embargos de declaração, cinco prestações de contas, onze representações, duas cobranças executivas de débitos, um acompanhamento e uma admissão de pessoal pendente.

A condução da sessão será feita pela conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, a partir das 10h, com transmissão ao vivo pelo YouTube e Facebook do TCE-AM.