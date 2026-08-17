Guarda Municipal prende envolvidos em crimes de tráfico, estupro e violência contra a mulher

A Prefeitura de Manaus, informa que a Guarda Municipal de Manaus (GMM) realizou, nesse fim de semana, prisões relacionadas a tráfico de drogas, mandados de prisão em aberto, estupro de vulnerável e violência contra a mulher em diferentes zonas da capital.

Na sexta-feira, 14/8, durante patrulhamento na orla da Ponta Negra, zona Oeste, uma equipe abordou um indivíduo que consumia entorpecentes em via pública. Durante a identificação, foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele. O homem foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.





No mesmo dia, na zona Centro-Oeste, a Ronda Ostensiva Municipal (Romu) foi acionada para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas. No local, a equipe identificou e abordou um suspeito. Durante a revista pessoal, foram encontradas possíveis porções de entorpecentes, dinheiro em espécie e uma balança de precisão. Após consulta ao sistema, também foi identificado um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. O indivíduo foi encaminhado ao 19º DIP.

Ainda na sexta-feira, durante patrulhamento na avenida Constantino Nery, a Romu recebeu uma denúncia de que um motociclista estaria praticando assaltos na região. Durante as buscas, a equipe localizou o indivíduo, que tentou fugir após receber ordem de parada, porém acabou sendo capturado. Na checagem dos dados, foi constatado um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável. O homem foi encaminhado à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

No domingo, 16/8, na zona Oeste, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo um homem que estava sendo agredido por populares acusado de estupro de vulnerável. O indivíduo foi socorrido e, posteriormente, conduzido à Depca para os procedimentos cabíveis.

Na zona Leste, a Romu abordou um homem que estava em atitude em fundada suspeita. Durante a abordagem, a equipe constatou e foram encontradas dez porções de substância com características de cocaína. O indivíduo foi conduzido ao 14º DIP.

No fim da tarde, a patrulha Guardiã Maria da Penha (GMP) atendeu a uma ocorrência de violência contra a mulher. Conforme relato da vítima, ela havia sido agredida fisicamente pelo companheiro, que também danificou seu aparelho celular. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).