Feira Internacional de Vinhos na Amazônia começa na próxima quinta-feira em Manaus

Sétima edição da FIVA reúne vinícolas, importadoras e marcas de alimentos nos dias 20 e 21 de agosto, com experiências que conectam vinhos e gastronomia amazônica

A sétima edição da Feira Internacional de Vinhos na Amazônia (FIVA) começa na próxima quinta-feira (20), em Manaus, e segue até sexta-feira (21), das 18h às 22h, no espaço de eventos Le Lieu Buffet, localizado na Avenida Maceió, 80, bairro Adrianópolis. O evento reunirá vinícolas, importadoras, sommeliers e empresas dos segmentos de alimentos, queijos e azeites, colocando novamente a capital amazonense na rota de importantes marcas do mercado nacional e internacional de vinhos.





Além da possibilidade de conhecer e degustar diferentes rótulos, a feira busca aproximar produtores, distribuidores, compradores, profissionais da gastronomia e consumidores, fortalecendo o mercado de vinhos na região e estimulando novas experiências de harmonização com ingredientes da culinária amazônica.

Nas últimas seis edições, a FIVA já movimentou cerca de R$ 500 mil em negócios. Para uma das organizadoras do evento, Gizelly Rebelo, a diversidade de empresas participantes é um dos fatores que contribuem para essa conexão. “A FIVA cria um espaço de encontro entre diferentes agentes do mercado. Temos produtores, importadores, compradores, chefs, sommeliers e consumidores reunidos em um mesmo ambiente, o que favorece tanto a descoberta de novos produtos quanto a geração de negócios e o fortalecimento da cultura do vinho no Amazonas”, afirma.

Vinícolas e importadoras

Entre as vinícolas e grupos produtores confirmados na edição deste ano estão Salton, Freixenet, Garibaldi, Casa Perini, Pizzato e Don Guerino. O evento também contará com importadoras como Qualimpor, RAR, Adega Alentejana e Zahil.

A programação reúne ainda empresas dos segmentos de alimentos, queijos e azeites, entre elas La Pastina Alimentos, Costazzurra Alimentos, São Vicente Queijos e Azeite Conde de Benalua, ampliando as possibilidades de degustação e harmonização durante a feira.

A variedade de expositores faz com que o evento alcance tanto consumidores que estão começando a conhecer o universo dos vinhos quanto apreciadores mais experientes e profissionais ligados à gastronomia e ao setor de bebidas.

Gastronomia amazônica

Outro destaque da FIVA é a aproximação entre o universo dos vinhos e a gastronomia regional. Ingredientes tradicionais da Amazônia vêm sendo incorporados a experiências de harmonização, criando combinações com rótulos nacionais e importados.

O gerente do Centro de Turismo e Hospitalidade do Senac Amazonas, chef Eraldo Oliveira, destaca que a gastronomia amazonense passa por um processo de valorização e crescimento. Dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) mostram que a seccional Amazonas registrou crescimento de 22% no número de associados em 2025, representando mais de 640 estabelecimentos, com arrecadação estimada em 18% superior à registrada em 2024.

“Nós percebemos isso pelo gráfico do aumento do número de cafés regionais, peixarias regionais, restaurantes e bares. E, consequentemente, isso reflete a valorização da gastronomia do estado do Amazonas”, afirma Eraldo.

Para ele, a FIVA também contribui para aproximar profissionais e empreendedores desse movimento. “A FIVA tem uma contribuição importantíssima para ajudar chefs, proprietários, colaboradores, gestores e empreendedores nessa jornada da identidade regional e na valorização da gastronomia do nosso Amazonas.”

Harmonização

A harmonização entre vinhos e sabores amazônicos é outro aspecto explorado durante a feira, especialmente pela possibilidade de aproximar rótulos de diferentes perfis da diversidade de ingredientes presentes na gastronomia regional. Para o sommelier André Ramos, presidente da Associação Brasileira de Sommeliers no Amazonas (ABS-AM) e um dos idealizadores da FIVA, essa combinação pode contribuir para ampliar a experiência do consumidor e valorizar a identidade gastronômica da região. “A diversidade sensorial da Amazônia abre inúmeras possibilidades de harmonização. Temos ingredientes com diferentes níveis de acidez, aromas, texturas e intensidade de sabores, que podem dialogar muito bem com vinhos de diferentes estilos. O interessante é justamente explorar essas combinações e mostrar ao público que a gastronomia amazônica também pode proporcionar experiências sofisticadas e surpreendentes quando colocada à mesa com o vinho”, destaca André Ramos.

Ele avalia ainda que o potencial dos sabores amazônicos para atrair novos consumidores é promissor, sobretudo diante da busca crescente por experiências autênticas e conectadas ao território. “O potencial é enorme, especialmente porque o consumidor atual busca experiências autênticas, com história e conexão territorial. A Amazônia tem isso de sobra. Eventos como a FIVA são fundamentais para acelerar esse processo, colocando produtores, chefs e sommeliers em contato direto com o público e com o trade.”

Programação técnica

No primeiro dia da FIVA 2026, na quinta-feira (20), o público poderá acompanhar três masterclasses com especialistas e representantes de diferentes regiões produtoras.

1º DIA

19h às 19h45 – Explorando Terroirs de Portugal (Minho, Tejo e Alentejo) – (Lourenço Pedroti / Adega Alentejana)

A programação começa com Lourenço Pedroti, da Adega Alentejana, que apresenta uma masterclass dedicada às características e particularidades de diferentes terroirs portugueses.

Explorando Terroirs de Portugal (Minho, Tejo e Alentejo) – (Lourenço Pedroti / Adega Alentejana) A programação começa com Lourenço Pedroti, da Adega Alentejana, que apresenta uma masterclass dedicada às características e particularidades de diferentes terroirs portugueses. 20h às 20h45 – O Chile biodinâmico: entre o Pacífico e os Andes – Paulo Drokan (La Pastina)

Na sequência, Paulo Drokan conduz uma experiência sobre a produção de vinhos biodinâmicos no Chile, com rótulos da La Pastina.