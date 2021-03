Flávio Bolsonaro compra mansão de R$ 5,97 milhões em Brasília

O Triplex no Guarujá, supostamente creditado, mesmo sem provas, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é fichinha diante dos gastos com imóveis do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ).

O Filho “zero um” do presidente Jair Messias Bolsonaro (sem partido), comprou no dia 29 de janeiro deste ano uma mansão em Brasília pelo valor de R$ 5,97 milhões.

O caso foi revelado pelo site O Antagonista e confirmado pelo UOL.

Flávio é investigado por suspeita de lavagem de dinheiro justamente por compra de imóveis.

Na semana passada, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) anulou a quebra de sigilo fiscal e bancário do senador no âmbito das investigações do caso das “rachadinhas” na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

De acordo com o documento do cartório, do valor total do imóvel adquirido por Flávio e por sua esposa, Fernanda, R$ 3,1 milhões foram parcelados em 360 meses no Banco Regional de Brasília (BRB).

UOL

