Força Tática resgata motorista de App que foi feito refém no Novo Aleixo

MANAUS – Na noite de terça-feira, (3), após receber denúncia via rede rádio informando que um motorista de aplicativo foi feito refém e que o veículo estava sendo rastreado, as equipes de Força Tática fizeram o cerco no bairro do Novo Aleixo, para que os policiais se depara-se com o veículo suspeito.

Durante a tentativa de abordagem na Avenida Itaipora, houve uma troca de tiros e um dos infratores foi alvejado e os demais se entregaram.

Com os criminosos foi encontrado três armas de fogo sendo 1 revolver calibre 38, 1 pistola 9 milímetros e uma arma caseira .45. Logo em seguida foi feito a libertação do refém e os criminosos foram conduzidos até o 6º Distrito Integrado de Polícia, (DIP), para procedimentos cabíveis.

Com informações – Correio da Amazônia