Forças de Segurança: Eles estão chegando ao Amazonas

O efetivo da Força Nacional de Segurança Pública chegará ao estado do Amazonas a partir desta quarta-feira (9), por meio aéreo e terrestre.

O planejamento da estratégia conjunta de atuação da Força será feito pela coordenação do efetivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) junto com a cúpula da Secretaria de Segurança Pública do estado, ainda no mesmo dia.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) em apoio ao governo do Amazonas.

A Portaria MJSP nº 254/2021 foi publicada nesta terça-feira (8), no Diário Oficial da União. Inicialmente, a atuação será de 30 dias, podendo ser prorrogável se necessário.

De acordo com o ministro Anderson Torres “o objetivo é reforçar o trabalho das forças de segurança do estado, que atuam no combate aos atos de vandalismo que têm acontecido nas últimas horas”.