Forte chuva deixa várias áreas alagadas em Manaus

Uma tempestade atingiu Manaus na noite desse sábado (26). A chuva começou por volta das 23h em alguns bairros.





Várias áreas da cidade ficaram alagadas. Em alguns pontos, o trânsito ficou complicado por conta da forte chuva.

No bairro Redenção, Zona Centro-Oeste, as ruas estavam tão alagadas que até um jacaré foi visto em via pública. O animal estava próximo à parede de uma casa.

No bairro Compensa, mesma zona, o muro de uma casa caiu com a ação da forte chuva. Os moradores atribuíram o incidente à Águas de Manaus que realizou um escoamento na área.

Até eventos foram prejudicados. No sambódromo, um show foi interrompido para não comprometer a segurança do público e dos profissionais que atuavam na organização.

A previsão do tempo indica mais chuvas para este domingo (27), com intensidade de moderada a intensa.

A Defesa Civil está em monitoramento das ocorrências.