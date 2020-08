Fotógrafo da Secom vence concurso nacional de fotografia

O fotógrafo Michell Mello, que integra a equipe da Secretaria de Estado de Comunicação Social do Amazonas (Secom), foi o vencedor do concurso promovido pelo portal de fotografia iPhoto Channel, que elegeu a melhor foto do mês de junho, por meio do voto popular.

A foto de Michell, que concorreu com trabalhos de outros 30 profissionais de todo o Brasil, agora está classificada para a etapa que vai escolher a melhor foto do ano, a ser realizada em dezembro de 2020.

A imagem ganhadora do concurso foi feita em abril de 2020 e mostra Maria de Nazaré Araújo, 71, que venceu a batalha contra o coronavírus, deixando uma unidade estadual de saúde após receber alta médica. Na fotografia, Maria de Nazaré atravessa o “corredor da vitória”, sob aplausos da equipe de médicos e enfermeiros do Hospital de Combate à Covid-19 (Nilton Lins), montado pelo Governo do Amazonas para atender exclusivamente pacientes de coronavírus.

“Resolvi enviar uma foto que contextualizasse algo que estamos vivendo, nesse período de pandemia, mas contar uma história positiva através da imagem. Essa foto conta uma vitória. Essa senhora teve muito medo, nós acompanhamos a entrada e a saída dela. Essa foto tem uma representatividade muito grande para mim, como autor. Ganhei primeiro a foto do dia e depois ganhei a foto do mês”, contou Michell Mello.

O profissional fala sobre os desafios do trabalho em meio a uma pandemia. “Como fotojornalista, nosso papel é contar histórias através da imagem. É uma grande satisfação, com tantas coisas acontecendo, você conseguir mostrar o lado positivo através do seu trabalho. Em um período como esse, o intuito é levar o amor de Deus como alimento visual, através das imagens”, acrescentou ele.

A foto recebeu 2.025 votos, o que corresponde a 30,90% dos mais de 6.800 votos computados. A segunda colocada, Andréia Coelho, recebeu 867 votos. O terceiro lugar, com 482 votos, ficou com o fotógrafo Rafael Cândido. Todos os trabalhos podem ser conferidos no site www.iphotochannel.com.br.