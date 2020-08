Cadáver do sexo masculino é desovado no Centro de Manaus

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado no início da noite de sábado (1º), em uma rua no Centro de Manaus. Segundo informações da polícia, a vítima estava com um plástico preso à cabeça e apresentava sinais de tortura.

A 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada por volta das 19h. O corpo do homem estava no chão, na Rua Frei José dos Inocentes, com mãos e pés amarrados, envolvido em cobertores, e plásticos cobrindo a cabeça. Informações apuradas pelos policiais indicam que um veículo teria deixado o corpo da vítima no local por volta das 18h30.

O homem teria morrido asfixiado, conforme perícia realizada no local. A Delegacia de Homicídios e Sequestros foi acionada para investigar a ocorrência. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Manaus.

