Fundação Universidade de Brasília abre concurso para cargos efetivos

A Fundação Universidade de Brasília (FUB) divulgou o edital e abriu inscrições para o concurso, com 16 vagas, distribuídas entre os cargos de Analista de Tecnologia da Informação, Físico, Médico (Psiquiatria), Músico, Psicólogo (Clínico), Psicólogo (Escolar), Técnico de Laboratório em Biologia, Técnico de Laboratório em Química e Técnico em Radiologia.

As inscrições poderão ser realizadas até às 18h do dia 6 de julho de 2020, no site da banca organizadora Cebraspe, no endereço eletrônico www.cebraspe.org.br/concursos/fub_19. A taxa para as vagas de nível superior é de R$ 104,00; para as de nível intermediário, R$ 61.

A primeira etapa para todos os cargos será uma prova objetiva, que será realizada no dia 11 de outubro de 2020. A segunda etapa será composta por uma avaliação discursiva para os cargos de nível superior, exceto para Músico, Físico, Médico (psiquiatra), Psicólogo (escolar e clínico) e Analista de TI. Já os cargos de nível médio – Técnicos em Laboratório (química e biologia) e em Radiologia e Músico – passarão por uma prova de desempenho teórico‐prático. Todas as etapas acontecerão em Brasília, no Distrito Federal.

Confira quantas vagas estão disponíveis para cada cargo, seus pré-requisitos e respectivos salários.

Cargos de nível superior

1. Analista de Tecnologia da Informação

Vagas: 2

Requisito: diploma de conclusão de curso de nível superior na área de Tecnologia da Informação fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Salário: R$ 4.180,66

2. Físico

Vagas: 1

Requisito: diploma de conclusão de curso de nível superior em Física fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Salário: R$ 4.180,66

3. Médico (Psiquiatra)

Vagas: 1

Requisitos: diploma de conclusão de curso de nível superior em Medicina e título de especialista ou residência médica em Psiquiatria fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), além de registro no órgão da classe.

Jornada de trabalho: 20 horas semanais

Salário: R$ 4.180,66

4. Músico

Vagas: 1

Requisito: diploma de conclusão de curso de nível superior em Música fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Jornada de trabalho: 25 horas semanais

Salário: R$ 4.180,66

5. Psicólogo (Clínico)

Vagas: 2

Requisito: diploma de conclusão de curso de nível superior em Psicologia fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Salário: R$ 4.180,66

6. Psicólogo (Escolar)

Vagas: 2

Requisito: diploma de conclusão de curso de nível superior em Psicologia fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Salário: R$ 4.180,66

Cargos de nível médio

7. Técnico em Laboratório (Biologia)

Vagas: 3

Requisito: certificado de conclusão de curso de nível médio profissionalizante em Biotecnologia, ou certificado de conclusão de curso de nível médio, acrescido de certificado de conclusão de curso específico na área de Biotecnologia, expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente.

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Salário: R$ 2.446,96

8. Técnico em Laboratório (Química)

Vagas: 3

Requisito: certificado de conclusão de curso de nível médio profissionalizante em Química, ou certificado de conclusão de curso de nível médio, acrescido de curso técnico em Química, expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente.

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Salário: R$ 2.446,96

9. Técnico em Radiologia

Vagas: 1

Requisito: certificado de conclusão de curso de nível médio profissionalizante em Radiologia, ou certificado de conclusão de curso de nível médio, acrescido de curso técnico em Radiologia, expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente.

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Salário: R$ 2.446,96