Manaus poderá ter 15 partidos com candidaturas à prefeito

Mesmo em meio ao impasse da data para a realização das eleições deste ano, Manaus poderá ter até 15 partidos com candidatos a prefeito. Os nomes já estão definidos e talvez não haja muitas composições com outras siglas para o pleito.

Nos bastidores, há quem diga que o MDB não deve ter um nome próprio para a disputa. No entanto, pode apoiar a candidatura do ex-governador do Amazonas e ex-prefeito de Manaus, Amazonino Mendes (Podemos).

Entre os nomes que podem assumir a cadeira que hoje é ocupada por Arthur Neto estão, além de Amazonino Mendes, José Ricardo (PT), Capitão Alberto Neto (Republicanos), Marcos Rotta (DEM), Alfredo Menezes (Patriota), Josué Neto (PRTB), David Almeida (Avante), e outros.

Ha quem arrisque o palpite de que o grupo liderado pelo governador Wilson Lima (PSC). Traga a ex-secretária de Justiça e Cidadania, Caroline Braz, para concorrer como cabeça de chapa ou para uma composição. Pelo time do prefeito Arthur Neto (PSDB), a representante deverá ser a ex-deputada Conceição Sampaio.