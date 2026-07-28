Vice de Omar, sombra de Wilson Lima ajudou a endividar o Amazonas em R$ 17 bilhões em empréstimos

Durante sete longos anos na base de apoio do governo do União Brasil, a parlamentar Alessandra Campelo atuou como operadora e sombra política do então governador Wilson Lima e de Roberto Cidade, na Assembleia Legislativa, para aprovar sucessivos pedidos de crédito que deixam um rombo bilionário para o Estado do Amazonas

A indicação da deputada estadual Alessandra Campelo como pré-candidata a vice-governadora na chapa de Omar Aziz (PSD) coloca sob os holofotes a sua participação direta no colapso das contas públicas do Amazonas.





Antes de migrar para a oposição, a parlamentar atuou por sete anos e quatro meses como uma das principais articuladoras do ex-governador Wilson Lima (UB) e do atual governador Roberto Cidade, liderando a aprovação de operações de crédito e autorizações de endividamento que ultrapassam os R$ 17 bilhões no Estado do Amazonas.

Durante a sua longa permanência na base aliada, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), onde ocupou cargos estratégicos como a Secretaria-Geral da Mesa Diretora, Campêlo foi a peça-chave para garantir a aprovação com urgência dos pedidos de empréstimos enviados pelo Poder Executivo do então governador Wilson Lima.

Rombo acumulado

As operações financeiras, justificadas sob a promessa de investimentos em infraestrutura e ações sociais, acumularam um rombo bilionário que hoje compromete a receita do Estado e estrangula o orçamento de gestões futuras.

O trânsito da deputada no núcleo do governo Wilson Lima garantiu a ela espaço direto no primeiro escalão da administração estadual. A convite do ex-governador, Campelo comandou a Secretaria de Estado de Esportes e Juventude (Sejel) e a Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), acumulando poder político e administrativo tanto na Aleam quanto na máquina pública.

Filé de ouro

A estreita ligação com o grupo governista transbordava a atuação parlamentar. Em julho de 2025, no auge das articulações políticas do grupo, a deputada integrou a comitiva que esteve ao lado do então presidente da Aleam e hoje governador Roberto Cidade no controverso banquete do “filé de ouro”, em um restaurante de luxo na Grécia.

O vínculo pessoal com o grupo de Cidade é selado pelo relacionamento afetivo da parlamentar com parente do próprio governador, que também participou da viagem.

A virada de chave para a oposição e a aliança com Omar Aziz expõem a conveniência eleitoral da parlamentar, que agora tenta se desvincular do endividamento recorde que ajudou a construir e aprovar no Amazonas.

Nesta terça-feira (28/07), o Correio da Amazônia vai mostrar como Alessandra Campelo atuou para aprovados os chamados “Pacotes de Maldades” do governo Wilson Lima contra a população amazonense e servidores público.