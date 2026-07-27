Vídeo de Givancir acusado de pegar R$ 500 Mil de empresário para acabar com cobradores, ainda causa indignação nas redes sociais

Vídeo em que Givancir é acusado de exigir R$ 500 Mil de empresário ainda causa indignação nas redes sociais. A ex-cobradora demitida, Francilene Lisboa, perguntou – porque só agora apareceu esse vídeo, depois de tanta gente perder o emprego de cobrador em Manaus?

Na época o empresário dono da Açaí Transportes Coletivos Ltda, Jorge Fernandes Garcia de Vasconcellos Junior, denunciou havia uma forte movimentação para a redução e quase extinção de cobradores nas linhas de ônibus urbanos em Manaus. Tudo comandando pels Oliveiras. “Esses vagabundos roubam vocês todos os dias”, disse a citar, textualmente, o nome de Givancir dos Rodoviários Oliveira.





Igual a Francinete, centenas de pais de família perderam seus empregos, mesmo o Quarteto – Givancir, Jaildo, Josildo, Josenildo todos com o sobrenome Oliveira, garantiram e até simularam greves dos transportes públicos na capital, para dizer que estavam lutando pela categoria.

Para Silvio Brito, Givancir é acusa de inúmeros crimes, comando o sindicato dos Rodoviários a décadas, não aceita rivais. Como é que ele aceitou de boa, com a sua quadrilha, a retirada dos cobradores que ele jurava defender?

O caso dos ônibus sem cobradores repercutiu a nível nacional e o que é mais grave, foi eles terem responsabilizado empresários, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o poder público municipal e até o governo do Estado, quando eram eles que exigiam propinas milionárias para que o sistema eliminasse as catracas dos coletivos.

De acordo com Francilene Lisboa, se os Oliveiras não tivessem pego dinheiro para acabar com os cobradores dos transportes urbanos em Manaus, até hoje ela e muitos de seus colegas ainda estariam com seus empregos.

Assista o vídeo que empresário acusa Givancir de Oliveira a exigir R$ 500 para tirar os cobradores do sistema: