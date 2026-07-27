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Filha de Ana Maria Braga pede medida protetiva contra ex-marido após separação

Por
Redação 5
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Fotomontagem

Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, anunciou o fim do casamento com o colombiano Badarik González, com quem teve dois filhos.

Segundo o jornal Extra, a separação aconteceu há cerca de dois meses e, recentemente, Mariana teria solicitado uma medida protetiva contra o ex-marido. Desde então, o contato entre eles ocorre apenas por meio de advogados.


Em uma live nas redes sociais, Badarik chorou ao falar sobre a distância dos filhos e afirmou que sempre foi um pai presente. Ele negou qualquer agressão e questionou a medida protetiva. O professor de ioga também disse que ainda não assinou o divórcio por discordar dos termos do documento.

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