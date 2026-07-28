Justiça intima Eduardo Braga e MDB por falta de documentação na prestação de contas

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) publicou, nesta terça-feira (28/07), intimação dirigida ao diretório estadual do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB-AM) e aos seus responsáveis partidários, entre eles o senador Eduardo Braga e Regina Selma Lopes de Souza.

A notificação, assinada pelo servidor Roberto Lopes Galiza pela Secretaria Judiciária do TRE-AM e sob a relatoria da juíza Anagali Marcon Bertazzo, fixa o prazo de 20 dias para que a sigla e os responsáveis complementem as informações contidas na prestação de contas anual da agremiação.





Procedimento de praxe

A medida fundamenta-se no artigo 35, § 3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, que disciplina as finanças e a contabilidade partidária. A intimação decorre de apontamentos técnicos feitos pela Seção de Contas Eleitorais e Partidárias do tribunal, que indicaram a necessidade de juntada de documentos pendentes.

A apresentação das informações complementares deverá ser realizada por meio do sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) do TRE-AM para a devida análise da Justiça Eleitoral.

Intimação: