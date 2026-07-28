Renato Junior firma acordo com a Suframa para reforçar segurança no PIM

O prefeito Renato Junior, recebeu, nesta terça-feira, 28/7, o titular da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Leopoldo Montenegro, para alinhar o firmamento de um acordo de cooperação técnica voltado ao fortalecimento das ações de prevenção, fiscalização e segurança no Polo Industrial de Manaus (PIM).

“Manaus é uma capital industrial. Aqui está instalado um dos maiores polos industriais do Brasil e, por isso, vivemos uma realidade diferente da maioria das capitais. Diariamente, milhares de trabalhadores se deslocam para o Distrito Industrial e convivemos com uma intensa circulação de carretas, contêineres e atividades industriais. Precisamos estar preparados para garantir a segurança da população e dos trabalhadores”, destacou o prefeito.





Por iniciativa do prefeito Renato Junior, a Prefeitura de Manaus convidou a Suframa para construir um acordo de cooperação técnica que estabelecerá um canal permanente de atuação entre as instituições, com foco na prevenção de acidentes, no compartilhamento de informações, no aperfeiçoamento da fiscalização e na construção de protocolos conjuntos de segurança para o Polo Industrial de Manaus.

Prevenção

A medida ocorre após o incidente registrado no último 15 de julho, quando um vazamento de gás estireno em uma indústria do Distrito Industrial mobilizou órgãos municipais, estaduais e federais. Na ocasião, a Prefeitura de Manaus agiu imediatamente, instaurando um Gabinete de Crise e coordenando uma força-tarefa integrada para acompanhar a situação, prestar assistência à população e adotar medidas de monitoramento e segurança.

Agora, o município avança para uma atuação permanente e preventiva, em parceria com a Suframa, visando reduzir riscos e fortalecer a segurança industrial em uma capital cuja dinâmica é diretamente influenciada pelo maior parque fabril da região Norte.

O acordo de cooperação técnica prevê a construção de protocolos conjuntos entre prefeitura e Suframa, além do intercâmbio de informações, alinhamento institucional e desenvolvimento de ações preventivas voltadas à segurança das indústrias instaladas em Manaus.

Protocolos de segurança

Entre as medidas discutidas está a realização de visitas técnicas e avaliações das plantas industriais, buscando identificar oportunidades de aprimoramento dos mecanismos de prevenção e resposta a ocorrências.

Conforme o prefeito, a experiência vivida durante o incidente com o gás estireno reforçou a necessidade de integrar ainda mais os órgãos públicos responsáveis pela gestão do município e pelo acompanhamento do polo industrial.

“O que aconteceu nos mostrou que precisamos fortalecer ainda mais essa relação institucional. Nosso objetivo é evitar que situações como essa voltem a acontecer, protegendo quem trabalha nas indústrias, quem mora em Manaus e todos que circulam diariamente pela capital”, afirmou.

O superintendente da Suframa ressaltou que a parceria representa um avanço importante para acompanhar o crescimento do polo industrial, impulsionado pelos novos investimentos previstos para os próximos anos.

“O Polo Industrial de Manaus continua em expansão, especialmente após a aprovação da reforma tributária. Já temos mais de 200 projetos aprovados para implantação de novas fábricas nos próximos anos. Esse crescimento exige uma atuação cada vez mais integrada entre os órgãos públicos para garantir segurança às empresas, aos trabalhadores e à população. A Suframa estará ao lado da Prefeitura de Manaus na construção dessas ações”, enfatizou Leopoldo Montenegro.

Articulação

Além das medidas voltadas à segurança industrial, a prefeitura e a Suframa também reforçaram o compromisso de estreitar o relacionamento institucional para desenvolver novas iniciativas que contribuam para o fortalecimento da Zona Franca de Manaus, promovendo desenvolvimento econômico aliado à proteção da população e dos trabalhadores do polo industrial.

O prefeito também destacou que a aproximação institucional entre prefeitura e Suframa representa uma mudança na forma de atuação dos órgãos públicos, priorizando o diálogo permanente, a prevenção e o planejamento.

“Não queremos atuar apenas quando um problema acontece. Queremos antecipar riscos, proteger a população e dar ainda mais segurança para quem vive, trabalha e investe em Manaus”, concluiu Renato Junior.