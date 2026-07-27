Guarda Municipal realiza prisões e apreensões durante ações operacionais no fim de semana

A Prefeitura de Manaus, informa que a Guarda Municipal de Manaus (GMM) realizou diversas ações operacionais entre sexta-feira, 24/7, e domingo, 26/7, nas zonas Oeste, Sul e Centro-Sul da capital, resultando em prisões, apreensões de entorpecentes e atendimento a ocorrência de violência contra a mulher.

Na sexta-feira (24), durante patrulhamento preventivo na orla do complexo turístico Ponta Negra, a equipe foi acionada após denúncia de que um indivíduo estaria importunando sexualmente uma turista alemã. O indivíduo foi detido e encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.





Ainda na Ponta Negra, após denúncia de comércio e uso de entorpecentes nas proximidades das quadras de areia, a equipe abordou um indivíduo em fundada suspeita. Durante a busca pessoal, foram apreendidas 29 porções de oxi e cocaína, um cigarro de maconha, dinheiro em espécie e um aparelho celular. O suspeito foi encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No sábado (25), durante patrulhamento preventivo no Centro, a Guarda Municipal recebeu denúncia de comercialização de entorpecentes na praça dos Remédios. No local, um indivíduo foi abordado e, durante a revista pessoal, os agentes encontraram porções de substância análoga à maconha, duas máquinas de cartão e dinheiro em espécie. Ele foi conduzido ao 1º DIP.

Ainda no mesmo dia, nas proximidades do Terminal 1 (T1), a equipe interveio em uma briga entre dois homens em situação de rua. Após consulta aos sistemas de segurança, foi constatado que um dos envolvidos possuía mandados de prisão em aberto, sendo encaminhado ao 1º DIP para os procedimentos legais.

No domingo (26), durante o esquema de segurança do evento Amanhecer com Deus, realizado na Praia da Ponta Negra, a equipe da Guardiã Maria da Penha foi acionada por uma mulher que relatou estar sendo ameaçada pelo ex-companheiro, mesmo possuindo medida protetiva de urgência. Diante da situação de flagrante, o suspeito foi contido e conduzido à Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), onde foram adotadas as medidas cabíveis.

A Guarda Municipal de Manaus atua de forma preventiva e integrada, reforçando a segurança da população e garantindo pronta resposta às ocorrências registradas na capital.