MPF recomenda apuração de contaminação por metais em Terra Indígena no Amazonas

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou ao Ibama, à Agência Nacional de Mineração (ANM) e à Mineração Taboca a adoção de medidas para apurar a possível contaminação por metais na Terra Indígena Waimiri Atroari, em Presidente Figueiredo (AM).

Entre as medidas, o MPF solicita que o Ibama assuma o licenciamento da atividade, realize vistorias e avalie a participação da Funai no processo. A ANM deverá analisar a suspensão das atividades e a restrição de expansão da lavra até a solução dos problemas apontados.





A Mineração Taboca deverá implementar medidas de contenção de rejeitos, interromper o aumento da produção até a reparação dos danos e apresentar um cronograma de ações no prazo de 30 dias.

Relatórios ambientais indicam a presença de mercúrio, chumbo e zinco em peixes, além de níveis elevados de alumínio na água. Lideranças Waimiri Atroari relatam mortandade de animais, mudanças na qualidade da água e problemas de saúde associados ao contato com os rios da região.

Íntegra da recomendação