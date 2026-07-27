Teatro Amazonas é reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco

O Teatro Amazonas foi reconhecido como Patrimônio Mundial Cultural da Unesco, junto ao Theatro da Paz, em Belém (PA), passando a integrar a lista de patrimônios da humanidade com o título “Teatros da Amazônia”.

O reconhecimento pode ampliar a visibilidade da história amazônica, fortalecer o turismo e incentivar novas atividades culturais. Especialistas destacam que a conquista valoriza não apenas os prédios históricos, mas também a história do ciclo da borracha, dos trabalhadores da floresta e dos povos originários.





Inaugurado em 1896, o Teatro Amazonas se tornou símbolo da transformação urbana da região durante o auge da exploração da borracha. Com a certificação, a Região Norte passa a ter seu primeiro patrimônio cultural reconhecido pela Unesco.