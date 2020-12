MANAUS – O desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), Sabino da Silva Marques, determinou a soltura do preso Gelson Lima Carnaúba, no caso do massacre no Compaj ocorrido em janeiro de 2017.

A decisão atende pedido de habeas corpus impetrado pela defesa de Carnaúba por conta de suposto excesso de prazo.