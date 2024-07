Fundo de Promoção Social repassa R$ 134 mil para Projeto Jovens Embaixadores

O Governo do Amazonas, através do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), repassou R$ 134,7 mil para o Instituto Desembargador Cândido Honório, responsável pelo Projeto Jovens Embaixadores. A cerimônia de repasse aconteceu na terça-feira (02/07) na sede da instituição. O projeto beneficia mais de 130 crianças e adolescentes.





De acordo com Gláucia Oliveira, secretária executiva adjunta do FPS, o recurso será destinado ao pagamento de profissionais, aquisição de equipamentos para fisioterapia, material esportivo e uma motocicleta. “O objetivo deste fomento é ajudar a instituição a aumentar o número de beneficiados na comunidade. É uma instituição que recebe um olhar especial do nosso governador e da primeira-dama. Ver a aprovação de um projeto que faz diferença na vida dessas crianças e adolescentes é gratificante”, afirmou Gláucia.

Em junho, Gabriel Castro, um dos alunos do projeto, venceu o campeonato brasileiro de Jiu-Jitsu 2024. Ele atribui seu sucesso aos ensinamentos recebidos no Projeto Jovens Embaixadores. “Foram muitos dias de treino e trazer uma medalha para o Amazonas, representando o projeto, é gratificante. Agradeço a todos que treinaram comigo e me ajudaram”, declarou Gabriel. Além dele, outros alunos se destacaram na competição, com 50 atletas representando Manaus e conquistando 29 medalhas.

Guilherme Torres, delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e incentivador do projeto, explicou que a PC-AM participa ativamente da iniciativa. “A Polícia Civil apoia constantemente com palestras de conscientização, visando tirar jovens, adolescentes e crianças do mundo das drogas e apontar o caminho certo. A segurança pública envolve repressão, mas também prevenção”, ressaltou Torres.

Sobre o Projeto Jovens Embaixadores

O Projeto Jovens Embaixadores, ligado ao Instituto Desembargador Cândido Honório (Idesch), desenvolve atividades esportivas e sociais para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. A sede do projeto está localizada no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus.