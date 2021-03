Gabigol e MC Gui são flagrados com mais de 200 pessoas em cassino ilegal em SP

A Polícia deflagrou na madrugada deste domingo (14) uma operação na Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo, e que acabou fechando um cassino com cerca de 200 pessoas. As informações foram divulgadas pela Band TV.

A Polícia chegou ao local, após uma séries de denúncias que chegaram a eles, como uma possível festa clandestina. Aos chegarem no local, os agentes encontraram um cassino.

A Band TV também informa que, no momento da operação, Gabigol, atacante do Flamengo, e MC Gui foram flagrados no estabelecimento. Todos foram encaminhados à delegacia para prestarem depoimento. Depois, foram liberados.

A operação contou também com agentes da Vigilância Sanitária e Procon-SP, assim como aconteceu em um outro tipo de festa clandestina que foi interrompida na madrugada anterior.

Nas redes sociais, Alexandre Frota, deputado federal, acompanhou a operação e publicou um vídeo nas redes sociais sobre o ocorrido. “Essa Madrugada a Força Tarefa esteve em uma festa clandestina dentro de um Cassino acreditem . E novamente diversos problemas e descaso com a Pandemia ,além do jogo ser proibido ,foi uma surpresa o que encontramos no local.”, escreveu.

Essa Madrugada a Força Tarefa esteve em uma festa clandestina dentro de um Cassino acreditem . E novamente diversos problemas e descaso com a Pandemia ,além do jogo ser proibido ,foi uma surpresa o que encontramos no local . @Policia_Civil @PMESP @mpsp_oficial @governosp pic.twitter.com/mOMXS3GOn4 — Alexandre Frota 77 (@77_frota) March 14, 2021

ISTOÉ