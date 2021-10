Gabinete da Cidadania leva ação social aos moradores do Amazonino Mendes e Compensa

Em alusão ao Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama e útero, o Gabinete da Cidadania, projeto da deputada Joana Darc (PL), levou ação de conscientização sobre a importância da prevenção, ações de Cidadania e serviços de embelezamento aos moradores do Amazonino Mendes 2, Zona Norte e Vila Marinha, na Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Na oportunidade, os moradores contaram com atendimentos de clínico geral, oftalmologista, jurídico, psicossocial e teste de glicemia. Além dos serviços de bem estar e embelezamento com zumba, massoterapia, designer de sobrancelha, limpeza de pele, podologia, esmaltação, corte de cabelo, penteado e trança, assim como emissão de cartão de estacionamento para Idoso e PCD.

Para a deputada Joana Darc, mas que oferecer um momento de lazer e bem estar, ações como essa do Gabinete da Cidadania, servem principalmente para alertar as mulheres sobre os cuidados com a saúde.

“Essas atividades, além de oferecerem um momento de bem estar e cuidados, servem para conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção, o auto exame e o diagnóstico precoce do câncer de mama”, pontuou.

Outubro Rosa Pet

Além da conscientização as mulheres sobre o câncer de mama e útero, a ação também foi voltada aos animais.

“Talvez poucas pessoas saibam, mas o câncer de mama também atinge cadelas e gatas e por isso, precisamos difundir essa informação”, disse.

Teve ainda a adoção de animais resgatados pela equipe Pet da deputada. Todos os animais são castrados, vacinados e vermifugados.