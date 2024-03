Gastança de Anderson com 05 Shows nacionais levanta suspeita da população de Rio Preto da Eva

Não está claro e nem tem justificativa plausível a gastança indiscriminada do prefeito de Rio Preto da Eva com a contratação de cinco (05), atrações nacionais para a 42º aniversário de Rio Preto da Eva.





Cinco atrações nacionais por valores milionários levanta suspeita de superfaturamento e convida o Ministério Ministério Público e Polícia Federal a investigar os gastos exagerados, numa festa que nem laranja tem na 3ª Feira da Agricultura Familiar. Na terra da laranja.

A falta de transparência na gestão da prefeitura municipal de Rio Preto da Eva, no Amazonas, tem sido alvo de críticas e de desconfiança, especialmente em relação às cinco atrações nacionais anunciadas pelo prefeito gastão, Anderson Sousa.

Estão na lista das atrações nacionais Simone Mendes, Magníficos, Bruno e Marrone, Joelma, Banda Calcinha Preta. Só a Joelma, custa em média R$ 450 Mil, com Bruno e Marrone superando os R$ 350 Mil, nos grandes centros urbanos do Brasil.

Mas nas contas do prefeito Anderson Sousa, esse valor é multiplicado por três mais os adicionais. É o caso de um documento de shows anterior, realizados no ano passado (veja):

Opositores do prefeito gastão dizem que ele nunca anuncia valores dos contratos de shows Em Rio Preto da Eva, mas que eles conseguiram esse documento comprovando os valor de todos os shows no ano passado, com valores muito superiores ao que é cobrado em outros municípios do Brasil. “Esse ano ele deve ter “pago” um valor muito maior, passa dos R$ 4 milhões”, comprovam.

Problemas e cortina de fumaça

Ao mesmo tempo que se gasta milhões com cantores nacionais, o município enfrenta sérios problemas, como a falta de asfalto em diversas ruas e um cenário degradante dos ramais que escoam a produção agrícola. “Estão todos na lama”.

A festa promovida pelo Prefeito Anderson Sousa parece servir como uma cortina de fumaça para desviar a atenção dos problemas existentes na cidade.

Uma fonte ligada à prefeitura revelou que nos próximos dias será apresentado um documento detalhando os valores super faturados, indicando que recursos provenientes de emendas parlamentares destinados à saúde, educação, infraestrutura e assistência social foram desviados para custear o evento festivo.

A revelação de quem conhece a administração pelo lado de dentro, levanta sérios questionamentos sobre a priorização de gastos e a falta de prestação de contas à população, evidenciando a necessidade urgente de maior transparência e accountability na administração pública municipal.

MP/PF

O funcionário questiona também, a necessidade de investigação da Polícia Federal e do Ministério Público, nas contas do prefeito, o mais rápido possível antes que ele deixe o cargo no final deste ano, com as contas da prefeitura em frangalhos.