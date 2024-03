Prefeito de Itamarati faz pedido de Paz e Amor aos seus adversários políticos no Sábado de Aleluia

João Campelo pediu paz e mais amor nos corações das pessoas, em especial de seus adversários políticos. E cerca de 4 mil moradores de Itamarati o apoiaram e fizeram caminhada até o porto da cidade para recepcioná-lo





O sábado (30/03) registrou uma grande movimentação no município de Itamarati. Mais de 4 mil pessoas em carro, moto, bicicleta e a pé foram receber o prefeito de Itamarati, João Campelo, no porto da cidade para celebrar, juntos, a data religiosa e, ao mesmo tempo, demonstrar apoio e confiança na administração.

Apesar dos excelentes indicadores do município de Itamarati, cujas ruas estão pavimentadas, os postos de saúde funcionando plenamente e os serviços sociais a postos para atender e resolver a demanda da população a qualquer tempo, João Campelo tem sofrido uma série de ataques de adversários políticos inconformados pela alta popularidade do prefeito de Itamarati e da primeira-dama, a professora Áurea Marques.

Na praça central do município, o prefeito relembrou o longo trajeto para colocar Itamarati entre as melhores cidades do Amazonas para se viver e aproveitou para gradecer a confiança dos irmãos itamaratienses. “Quando eles vieram com guerra, vamos com a paz. Quando eles vierem com ódio, vamos com amor. Quando eles vierem com arrogância, vamos com a humildade. É assim que eu e a Aurea (primeira-dama) conduzimos a nossa vida e a política, transmitindo paz, esperança e, acima de tudo, muita fé em Deus. Sabemos que Deus está acima de tudo. Sou muito grato a Deus e a vocês, que me protegem, me alimentam e me estimulam a seguir em frente”, salientou João Campelo.

O prefeito pediu que os adversários políticos se livrem das energias negativas, parem os ataques motivados por mesquinhos interesses pessoais e se deixem inundar pelo amor pregado por Jesus Cristo. “Quero dizer para você que me ataca, que não vamos desistir de estar ao lado do povo, de servir o povo e fazer o governo para o povo, com amor, com sentimento de verdade. Desejo que Deus possa tirar esse ódio de dentro do seu coração, que você possa entender a importância de fazer governo e política pensando nas pessoas assim como eu. Muito obrigado minha gente pelo carinho”, disse, com voz embargada de emoção.

Trajetória

A relação fraterna do prefeito com o povo foi construída ao longo de 31 anos de vida pública e sete mandatos. João Campelo foi vereador, vice-prefeito e está no terceiro mandato como prefeito. No cargo de chefe do Poder Executivo Municipal tem obtido conquistas que foram reconhecidas por instituições respeitáveis.

A organização do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar da Universidade Federal do Amazonas (Cecane Ufam) elogiou Itamarati por ter alcançado o maior percentual (88,91%) de compra da agricultura familiar no ano de 2022 em todo o Amazonas. Além de tornar a merenda escolar mais nutritiva, o prefeito João Campelo tem apoiado e incentivado produtores rurais de seu município, gerando renda e movimentando a economia local.

Para reduzir a pobreza extrema, a Prefeitura de Itamarati entrega o Cartão Vida Melhor a moradores carentes da cidade. Por meio dele, o orçamento de várias famílias ganhou um reforço mensal de R$ 400,00. A iniciativa tem permitido que os itamaratienses se alimentem melhor, reacendendo as esperanças em dias melhores.

Novas ações em benefício da qualidade de vida do povo de Itamarati deverão entrar em vigor ainda este ano.

Imagens do candidato e de seu eleitorado: