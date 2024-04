Atenção motoristas de vans, ônibus e caminhões, multas em vigor para exame toxicológico atrasado

Atenção motoristas de vans, ônibus e caminhões: o prazo para colocar em dia o exame toxicológico encerrou neste domingo, dia 31 de março. Se você possui CNH nas categorias C, D ou E, com vencimento entre janeiro e junho deste ano, e não realizou o exame até esta data, as multas para não regularizados começarão a ser aplicadas a partir de 1º de maio.





O Código de Trânsito Brasileiro considera a falta do exame toxicológico como infração gravíssima, acarretando em multa de R$ 1.467,35 e sete pontos na CNH. Não corra o risco de ser penalizado. Procure um laboratório credenciado e faça o teste o quanto antes.

A Senatran alerta que o descumprimento do prazo será detectado pelos sistemas eletrônicos dos Detrans estaduais e do Distrito Federal. Após o trigésimo dia do vencimento do exame, o condutor estará sujeito a multas.

Para ajudar na conscientização, foram realizadas campanhas educativas e emitidos alertas através da Carteira Digital de Trânsito (CDT). Se você não tem certeza se seu exame está em dia, verifique agora mesmo na área do condutor na CDT. Se estiver vencido, busque um dos laboratórios credenciados e faça a coleta para realizar o exame.

Lembre-se que há um prazo estabelecido: se sua CNH vence entre julho e dezembro, você tem até 30 de abril para realizar o exame toxicológico. As multas para esse grupo começarão a ser aplicadas a partir de 31 de maio.

Não deixe para a última hora. Cuide da sua segurança e esteja em conformidade com a legislação de trânsito.

Fonte: Portal Toca News