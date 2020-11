Geórgia terá recontagem de votos, diz secretário do estado

As autoridades da Geórgia informaram hoje que procederão a uma recontagem dos votos das eleições americanas neste estado, onde o candidato democrata Joe Biden aparece à frente do presidente e candidato à reeleição, Donald Trump, por uma pequena margem.

A legislação estadual da Geórgia prevê que, caso a diferença entre os candidatos seja menor do que 0,5 ponto percentual, é possível pedir a recontagem.

Com uma margem tão pequena, haverá uma recontagem na Geórgia.”Brad Raffensperger, secretário de Estado e conselheiro interno encarregado do processo

O vencedor na Geórgia conquistará os 16 votos que o estado tem no Colégio Eleitoral, que determina o vencedor da eleição. Segundo projeções de jornais como o The New York Times, Biden tem 253 votos contra 214 de Trump no Colégio Eleitoral. Para vencer, são necessários 270 votos.

Levantamento das 12h30 (de Brasília) mostra que Joe Biden tem 1.579 votos de vantagem sobre o presidente Donald Trump no estado, com 99% dos votos apurados, de acordo com dados da Edison Research.

Segundo uma autoridade eleitoral do Estado, faltam 4.169 cédulas para concluir a apuração na Geórgia, um dos últimos Estados ainda indefinidos na disputa presidencial.

Os funcionários eleitorais locais na Geórgia também podem realizar recontagens em seus condados se acharem que há uma discrepância nos resultados.

A contagem final na Geórgia neste momento tem enormes implicações para todo o país. As apostas e as emoções são altas de todos os lados. Não vamos deixar que esses debates nos desviem do nosso trabalho. Vamos acertar e defender a integridade de nossas eleições.”

Virada na Pensilvânia

Além da Geórgia, Biden assumiu a liderança na Pensilvânia na manhã de hoje. O estado garante 20 delegados no Colégio Eleitoral, o que seria suficiente para a vitória de Biden, segundo projeções da imprensa.

Além da Geórgia e da Pensilvânia, há ainda outros estados com o resultado em aberto.

Fonte: UOL