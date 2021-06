Globo antecipa saída de Faustão, e Leifert assume os domingos da emissora

A TV Globo anunciou hoje que vai antecipar a saída de Faustão da emissora e, portanto, Tiago Leifert assumirá o comando do “Domingão” até a estreia do novo projeto de Luciano Huck.

Em nota enviada ao UOL, a emissora carioca afirma que a decisão foi tomada de comum acordo com Faustão.

” O apresentador Tiago Leifert estará à frente das tardes de domingo da TV Globo, até a estreia do novo projeto em desenvolvimento com Luciano Huck. Por razões estratégicas e internas, a Globo tomou a decisão de antecipar a saída de Fausto Silva do programa, e juntos decidiram formalizar o distrato.

Faustão já não apresentou a última edição do “Domingão”, no dia 13, porque estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele precisou tratar uma infecção urinária e foi internado na última quinta-feira (10).

O apresentador teve alta ontem, conforme anunciou sua esposa Luciana Cardoso. Ela chegou, inclusive, a declarar que Faustão apresentaria a próxima edição do “Domingão”, o que não ocorrerá em razão da decisão tomada pela TV Globo. Após o anúncio, Luciana mudou a legenda da publicação.

“Obrigada por todas as mensagens. Fausto já está ótimo e pronto pro próximo Domingão na sua televisão.

Dessa forma, o apresentador se afasta da emissora sem uma despedida oficial. Ele chegou até a aparecer em um teaser na programação da TV Globo que anunciava a próximo edição do “Domingão”.

Na ocasião, Fausto Silva foi substituído por Tiago Leifert, que chegou a imitar bordões do Faustão em certos momentos. O desempenho do comandante do “BBB” foi elogiado por outros colegas de casa, como Ana Maria Braga.

Anteontem, Luciano Huck confirmou a Pedro Bial que vai comandar os domingos da Globo no ano que vem, quando Fausto trocará a emissora carioca pela Band.

UOL