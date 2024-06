Globo anuncia contratação de Eliana após saída do SBT

Nesta quinta-feira (27), a Globo anunciou oficialmente a contratação da apresentadora Eliana, que deixou o SBT após uma longa trajetória. Em um comunicado à imprensa, a emissora revelou que Eliana dará mais detalhes sobre seu novo projeto em uma entrevista exclusiva ao programa Fantástico no próximo domingo (30).





“Realizada e feliz com este momento da minha vida,” declarou Eliana no comunicado. “Agora estaremos juntos com lindos projetos.” A apresentadora expressou sua satisfação e entusiasmo com a nova fase de sua carreira.

Eliana também compartilhou a novidade com seus seguidores no Instagram, publicando um vídeo onde aparece recebendo o crachá da Globo com seu nome e foto. Na legenda do vídeo, ela citou a famosa música de fim de ano da emissora: “Nosso sonhos serão verdade, o futuro já começou.” A apresentadora ainda apareceu em frente a uma porta com o logo do Grupo Globo, reforçando seu novo vínculo com a emissora.

O anúncio de Eliana na Globo tem gerado grandes expectativas tanto entre os fãs quanto na indústria televisiva. A entrevista no Fantástico promete trazer mais detalhes sobre os próximos passos da apresentadora e os projetos que ela desenvolverá na nova casa.

Eliana se junta ao time de apresentadores da Globo, trazendo sua vasta experiência e carisma que conquistaram o público ao longo dos anos. Fique ligado no Fantástico deste domingo para conhecer mais sobre essa emocionante novidade.

Fonte: G1