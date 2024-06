Polícia Científica integra Forças de Segurança para atuar no Festival de Parintins

AMAZONAS | Peritos do Departamento de Polícia-Técnico Científica (DPTC), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), estão integrados às Forças de Segurança para atuar no 57º Festival de Parintins. O efetivo é composto por perito criminal, médico legista e técnico de necropsia do Instituto Médico Legal (IML).





“A Polícia Técnico-Científica tem uma importância muito grande nas ações da Secretaria de Segurança, e é por isso que trouxemos uma equipe completa para que em qualquer intercorrência, o atendimento seja feito de forma imediata e exitosa”, destacou o secretário de Segurança, coronel Vinícius Almeida.

A perita criminal Cynthia Costa, explicou que a atuação ficará concentrada nas ocorrências que exigirem atendimento pericial imediato.

“O perito criminal e médico legista atuarão em ocorrências como acidentes de trânsito com vítima fatal ou lesionada, crimes contra a vida, análise de entorpecentes, armas, exames de corpo e delito, crimes sexuais e necrópsia. Viemos para fortalecer as Forças de segurança, mas claro, que estamos trabalhando para termos um Festival muito tranquilo”, explicou a perita.

As equipes estão embarcadas na Delegacia Móvel da Polícia Civil (PC-AM), que está estacionada no Porto de Parintins.