Governo do Estado amplia atendimento especializado na Policlínica Codajás

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), inaugurou uma nova ala para atendimento especializado na Policlínica Codajás, localizada no bairro Cachoeirinha, na zona sul de Manaus. A reforma realizada no espaço resultou no aumento do número de consultórios, de cinco para oito, todos modernamente equipados, ampliando significativamente os serviços prestados aos usuários da unidade.





A expansão do espaço da policlínica tem como objetivo reorganizar o fluxo de atendimento e aumentar o acesso dos usuários a diversas especialidades, incluindo Cardiologia, Dermatologia, Gastroenterologia, Proctologia e Urologia, além da realização de pequenas cirurgias. Segundo Nayara Maksoud, secretária da SES-AM, essa ampliação é parte de uma política contínua de melhoria da rede estadual de saúde.

A nova ala foi viabilizada também com recursos de emenda parlamentar do deputado Delegado Péricles (PL). Laís Moraes Ferreira, secretária Executiva de Atenção Especializada e Políticas de Saúde da SES-AM, destacou que os novos consultórios são equipados com as ferramentas necessárias para o atendimento médico e o conforto dos usuários.

Areta Melo, diretora da Policlínica Codajás, ressaltou que o novo espaço propicia um atendimento cada vez mais humanizado aos pacientes. A policlínica, que completou 40 anos em 26 de junho, atende diariamente mais de 2 mil pessoas, oferecendo mais de 30 especialidades e procedimentos de baixa e média complexidade.

Serviços Especializados

A unidade conta com diversas salas de atendimento especializado, incluindo:

• Diversidade de Gênero

• Ginecologia/SRC/SDM/Endometriose

• Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA)

• Parque de Imagem

• Doenças Raras

• Pé Diabético

• Pré-Natal de Alto Risco

• PREP – Profilaxia pré-exposição – HIV

• Saúde Mental

• Triagem Neonatal

Além disso, a Policlínica Codajás possui uma unidade do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (Ceaf), que distribui medicamentos de alto custo para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) com diagnóstico especializado.

A ampliação e modernização da Policlínica Codajás demonstra o compromisso do Governo do Amazonas com a saúde pública e o bem-estar da população, proporcionando um atendimento de qualidade e acessível a todos.