Vídeo mostra homem furtando celular de balcão de loja no São José | VEJA

MANAUS | Um homem até o momento não identificado, foi flagrado por câmeras de segurança de uma loja realizando o furto de um aparelho celular no momento em quer a atendente realizava o embrulho de mercadorias.





Fingindo ser um cliente, o criminoso aproveitou um momento de distração dos funcionários para cometer o delito. O crime ocorreu na loja Médico dos Óculos, localizada na rua Edmundo Soares, na quarta-feira, (26).

O ladrão saiu da loja pensando que não havia sido percebido. No entanto, câmeras de segurança capturaram toda a ação, desde a entrada do indivíduo até o momento do roubo.

Por Correio da Amazônia