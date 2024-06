Manaus FC, Recanto da Criança e Tá na Mente conquistam títulos no futsal amazonense

As equipes do Manaus FC, Recanto da Criança e Liga Esportiva de Presidente Figueiredo/Tá na Mente foram consagradas campeãs dos campeonatos estaduais de futsal das categorias Sub-20 Feminino, Sub-20 Masculino e Série Prata Adulto Masculino da temporada de 2024. As três decisões, organizadas pela Federação Amazonense de Futsal (FAFs), ocorreram na noite da última terça-feira (25/06), na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, em Manaus.





Sub-20 Feminino

No primeiro jogo, valendo a taça do Sub-20 Feminino e a vaga na Taça Brasil da categoria em 2025, o Manaus FC dominou o Divino, vencendo por 8 a 3. Este foi o primeiro título do Gavião do Norte na sua estreia nas competições de futsal do Amazonas, liderado pelo vereador Luís Mitoso.

Sub-20 Masculino

Na segunda final da noite, o Recanto da Criança enfrentou o Batista Canaã em um duelo emocionante, com diversas viradas. O Recanto da Criança saiu vitorioso com um placar de 4 a 3, garantindo a taça do Estadual Sub-20 Masculino e o direito de representar o estado na Taça Brasil da categoria em 2025. O destaque do time campeão foi o camisa 19, Gerson Zidany, autor de três gols, com o camisa 7, Juan Linike, completando o placar. Pelo Batista Canaã, os gols foram marcados por Matheus Mota, Lyan Victor e Samuel Bruce.

Série Prata Adulto Masculino

Já entrando pela madrugada de quarta-feira (26/06), a decisão da Série Prata Adulto Masculino reuniu dois times de Presidente Figueiredo, município localizado a 108 quilômetros de Manaus. O LEPF/Tá na Mente demonstrou superioridade técnica contra o Hebreus, vencendo a final por 2 a 0. Ambas as equipes já estão garantidas na divisão de elite do futsal amazonense, a Série Ouro. A competição ainda será disputada neste ano, com a seleção de Carauari como atual campeã.

Estas vitórias representam um marco significativo para o futsal amazonense, demonstrando a força e o talento das equipes locais e consolidando o esporte na região.