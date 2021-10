Glover Teixeira finaliza polonês e faz história no UFC

Aos 42 anos, o mineiro Glover Teixeira realizou o sonho de ser campeão do Ultimate Fighting Championship . Na luta principal do UFC 267 , na Ilha da Luta, em Abu Dhabi, o lutador de Sobrália desbancou o polonês Jan Blachowicz , com estrangulamento a 3m02seg do segundo round, e conquistou o cinturão da categoria dos meio-pesados (93kg).

Glover também se torna o lutador mais velho na história moderna do UFC a conquistar um cinturão pela primeira vez. Entre os brasileiros, ele é o quarto a ser campeão na divisão dos meio-pesados – Vitor Belfort, Lyoto Machida e Mauricio Shogun também tiveram a honraria, anteriormente.

Esta foi a segunda vez que Glover Teixeira disputou o cinturão dos meio-pesados. Na primeira oportunidade, em abril de 2014, acabou superado pelo então campeão Jon Jones, por decisão unânime. Antes de finalizar Blachowicz, o mineiro ganhou o title shot após emplacar cinco triunfos consecutivos. Na organização desde 2012, ele precisou de 21 lutas até alcançar o sonhado título.

Com a finalização sobre Blachowicz, Glover chegou a 33 vitórias em 40 lutas realizadas no MMA. Já o polonês perdeu o cinturão dos meio-pesados na segunda defesa e amargou a nona derrota em 37 combates na carreira.

Fonte: Super Esporte