Governador anuncia pagamento da data-base das forças de segurança do Amazonas

O governador Wilson Lima anunciou, nesta quinta-feira (31/12), o pagamento da data-base de 2016 para as Polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros, bem como o início do processo de promoções e autorização de porte de arma na carteira do policial militar.

Em dois anos de gestão, o governador Wilson Lima realizou 4.344 promoções. No primeiro ano, foram 3.362 promoções, e mais 982 novas promoções em dezembro de 2020.

“Essa é a terceira parcela de um acordo que havia sido feito em 2016 que ainda não havia sido honrado com essa categoria. Isso a lei nos permite que seja feito. Além do pagamento da data-base às forças de segurança, tanto para a Polícia Militar quanto Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, estamos autorizando as promoções, e daí no ano que vem, a partir de janeiro, a gente já encaminha aqui para o comando para que os procedimentos sejam realizados. O código de ética já tem a minuta pronta, já foi avaliado inclusive pelas categorias. A gente está na revisão final, e nos próximos 30 dias vamos ter publicado, pois havia uma necessidade de atualização desse código”, explicou o governador Wilson Lima.

O governador também autorizou a concessão do porte de arma na carteira de identidade dos policiais militares. Ele destacou que essas medidas anunciadas representam um eficaz planejamento de sua gestão no trabalho da segurança pública do Estado.

“Estou autorizando o porte de arma do policial militar na sua carteira de identidade. A Casa Civil vai dar o encaminhamento, nesse mês de janeiro, para o Comando da Polícia Militar para o procedimento de impressão das novas carteiras dos policiais. Tudo isso representa resultados de planejamento de nosso governo e ganhos importantes visando melhorar a vida desses servidores que têm comprometimento e que arriscam a própria vida para garantir a proteção da nossa sociedade”.

Investimentos

Em 2020, o governador Wilson Lima realizou investimentos importantes para o sistema de segurança pública. Entre eles, a inauguração do novo prédio do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), que saiu da Delegacia Geral onde funcionava desde sua criação em 2005, e a inauguração da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção (Deccor).

Para combater o narcotráfico, pirataria e crimes ambientais, o Governo do Amazonas implantou a Base Arpão, entre os municípios de Coari e Tefé. Em quase cinco meses em operação, a Base Arpão já apreendeu mais de R$ 6,3 milhões em drogas e em itens oriundos de crimes ambientais.

Em relação ao reforço de efetivo, o Governo do Amazonas realizou a convocação de mais 372 policiais militares aprovados em concurso, realizado em 2011. Nos indicadores de criminalidade, entre janeiro a outubro de 2020, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) registrou uma queda de 20,9% nos homicídios, a menor quantidade desde 2009. O número de latrocínios teve redução de 10,3%, a menor quantidade desde 2011.