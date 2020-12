Governo terá receita de R$ 19 bilhões no próximo ano

A receita para o exercício financeiro do próximo ano será no valor de R$ 19 bilhões. O valor foi publicado pelo governo do Amazonas no Diário Oficial Eletrônico desta quarta-feira (30) e representa um volume maior ao apresentado neste ano, quando girou em R$ 18,7 bilhões.

A despesa fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social teve o volume de R$ 18,8 bilhões, distribuída entre os órgãos orçamentários. Já o orçamento fiscal ficou em R$13,9 bilhões e o orçamento secundário social no valor de R$ 4,9 bilhões.

A receita total estimada no Orçamento de Investimento das Empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, é de R$ 176,1 milhões.