Prefeito Arthur Neto entrega mais de dez obras

Concluindo oito anos à frente do Executivo municipal, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, inicia, logo mais, nesta quinta-feira, 31/12, uma série de inaugurações.

As obras são o paisagismo da rotatória do Samu-192, no conjunto Francisca Mendes, bairro Cidade Nova; a clínica da família Senador Severiano Nunes; as escolas municipais Júlia Barjona e Etelvina Pereira Braga; a reforma do Centro de Esporte e Lazer Zezão; a entrega parcial do Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) Avelino Pereira, no bairro Novo Aleixo; a nova sede da Secretaria Municipal de Educação (Semed); a cozinha comunitária do bairro Colônia Oliveira Machado; a entrega parcial da reconstrução do Terminal de Integração 1; o ginásio Dom Pedro; o complexo esportivo Desembargador Fábio do Couto Valle, no conjunto Aruanã; e o complexo viário Professora Isabel Victoria do Carmo Ribeiro, em frente à entrada do conjunto Manoa, na zona Norte.

Para evitar aglomeração e em prevenção ao contágio da Covid-19, todas as solenidades serão transmitidas pela página do Facebook, da Prefeitura de Manaus, e perguntas da imprensa podem ser previamente enviadas ao e-mail [email protected].