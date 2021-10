Governador dá início à entrega de ingressos da campanha Vacina Premiada

Contemplados terão o direito a assistir à partida entre Brasil e Uruguai, válida pelas eliminatórias para a Copa do Mundo Fifa Catar 2022

O governador Wilson Lima deu início à entrega dos 3 mil ingressos para os ganhadores na campanha Vacina Premiada, que dão direito a assistir à partida entre Brasil e Uruguai, marcada para a noite da quinta-feira (14/10), na Arena da Amazônia Vivaldo Lima. Ele destacou que a presença dos amazonenses no clássico válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo Fifa Catar 2022 representa o esforço da população que se imunizou com duas doses contra a Covid-19.

“A gente está muito feliz com tudo o que está acontecendo relacionado à campanha Vacina Premiada. É um presente que o Governo do Amazonas, juntamente com a CBF, dão para o povo do estado. Nós passamos por momentos complicados, momentos difíceis. A vinda de um jogo tão importante como esse marca esse retorno do novo normal, porque isso marca a volta do público ao estádio, não só aqui no estado do Amazonas, mas também dos jogos da Seleção Brasileira em território nacional. É uma oportunidade não só de assistirem ao jogo, mas esse é um momento de se reencontrar com parentes, com amigos, e num momento tão festivo”, disse o governador.

O Amazonas, hoje, registra baixos índices de internação e de casos positivos da doença. Os ganhadores dos ingressos da partida organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) podem resgatar os bilhetes até as 20h, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques. O jogo contará com um público total de 14 mil pessoas.

O Governo do Amazonas montou 15 postos para entrega dos ingressos. No local, os sorteados devem apresentar um documento original com foto e a carteira de vacinação. Uma das contempladas com os ingressos no Vacina Premiada é a cabeleireira Ingrid dos Santos. Já com as duas doses da vacina no braço e com o ingresso nas mãos, ela não esconde a felicidade por poder prestigiar a seleção.

“Tudo certo, ingresso está na mão, agora é só prestigiar nosso Brasil na Arena da Amazônia. Eu estou muito feliz, a gente sabe que não é tão acessível assistir a um jogo do Brasil, e graças a Deus eu ganhei, achei sensacional”, disse Ingrid.

As pessoas que receberam a segunda dose menos de 15 dias antes da realização do jogo, ou seja, a partir do dia 29 de setembro, passam por triagem e fazem o teste logo após receberem os ingressos, em uma área reservada do Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques.

“Quem tomou a segunda dose em menos de 15 dias tem que fazer a testagem, e a gente faz essa testagem na hora. A pessoa que testou positivo não tem como ir para o jogo”, destacou o governador.