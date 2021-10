Criança indígena de 5 anos morre após brincar próximo de garimpo

Uma criança indígena, de 5 anos, foi encontrada morta após ser levada pela correnteza do rio Parima, na região de Parima, em Roraima, ao brincar próximo de um maquinário usado no garimpo ilegal dentro da Terra Indígena Yanomami. Outra criança, de 8, que estava com a vítima no momento, segue desaparecida. A denúncia é do Conselho de Saúde Indígena Yanomami e Ye’kuana (Condisi-YY).

As crianças são meninos e primos. As lideranças locais disseram ao Condisi-YY que as máquinas ficam na beira do rio, e os dois “engataram em algum objeto”, momento que foram jogados na água. O local fica na região de Alto Alegre, no Norte do estado.

Conforme o presidente do Condisi-YY, Júnior Hekurari Yanomami, os indígenas realizaram buscas ainda na terça-feira, mas conseguiram encontrar apenas o corpo do menino mais novo.

Devido a dificuldade de encontrar o segundo menino, o Condisi-YY enviou um ofício nessa quarta-feira (13) ao Corpo de Bombeiros e à Fundação Nacional do Índio (Funai) solicitando equipes para fazer as buscas pela criança.

Procurado, o Corpo de Bombeiros Militar informou que a equipe de mergulhadores aguarda a liberação de aeronave do Distrito Sanitário de Saúde Indígena Yanomami (Dsei-Y) para deslocamento até o local, uma vez que a área é de difícil acesso. Segundo Hekurari, o transporte já foi providenciado.

g1