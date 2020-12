Governo cria prioridades para o ‘plano nacional de vacinação’ contra o Covid

O governo Bolsonaro apresentou neste sábado (12) ao Supremo Tribunal Federal (STF) o plano nacional de imunização contra o coronavírus, assinado pelo Ministério da Saúde.

O documento prevê a disponibilização de 108,3 milhões de doses para mais de 51 milhões de pessoas de grupos prioritários, que serão vacinados ao longo do primeiro semestre de 2021.

O plano lista 13 vacinas candidatas, entre elas a Coronavac, produzida no Brasil em parceria com Instituto Butantan, de São Paulo.

De acordo com o plano apresentado ao STF, o Brasil já “garantiu 300 milhões de doses de vacinas covid-19 por meio dos acordos”. No entanto, o governo faz uma ressalva para dizder que uma parte das doses ainda está em negociação com fabricantes.

“Fiocruz/AstraZeneca: 100,4 milhões de doses, até julho de 2020, mais 30 milhões de doses/mês no segundo semestre; Covax Facility: 42,5 milhões de doses; Pfizer: 70 milhões de doses (em negociação)”, diz o documento.

O plano define grupos prioritários para a vacinação. Essa etapa é dividida em quatro fases. Somando as quatro fases dos grupos prioritários, o plano prevê 108,3 milhões de doses.

Primeira fase:

Trabalhadores de saúde: 5.886.718 pessoas

Pessoas a partir de 80 anos: 4.266.553

Pessoas de 75 a 79 anos de idade: 3.480.532

Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas: 198.249

Indígenas: 2 410.348

Número de doses estimadas (duas doses por pessoa) + 5% de perda: 29.909.040.

Segunda fase:

Pessoas de 70 a 74 anos: 5.174.382

Pessoas de 65 a 69 anos: 7.081.676

Pessoas de 60 a 64 anos: 9.091.90

Número de doses estimadas (duas doses por pessoa) + 5% de perda: 44.830.716.

Terceira fase:

Pessoas com comorbidades: 12.661.921

Número de doses estimadas (duas doses por pessoa) + 5% de perda: 26.590.034

Quarta fase:

Professores, nível básico ao superior: 2.344.373

Forças de segurança e salvamento: 850.496

Funcionários do sistema prisional: 144.451

Número de doses estimadas (duas doses por pessoa) + 5% de perda: 7.012.572.

247 com agências

Leia na íntegra o plano nacional de imunização no link abaixo: