Governo do Amazonas entrega 426 vias de RGs para municípios do interior

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), realizou nesta sexta-feira (21/05) o repasse de 426 vias da Carteira de Identidade (RG), para três representantes de municípios do interior do estado, responsáveis pela entrega aos solicitantes. Os documentos foram emitidos durante a operação Enchente 2021.

Dos 426 documentos, 131 foram destinados para Lábrea, 160 para Canutama, 111 para Tapauá e 24 para a comunidade Foz de Tapauá. Segundo a secretária Mirtes Salles, titular da Sejusc, a ação articulada pelo governador Wilson Lima, além de auxiliar as populações mais atingidas pela enchente, também garante acesso à cidadania.

“A Operação Enchente 2021 possibilitou que a Sejusc chegasse a municípios totalmente afetados pela cheia do rio. O Governo do Amazonas não está medindo esforços para amparar a população amazonense, e esse documento de identificação é de extrema importância para a cidadania da população”, enfatizou a gestora.

A secretária executiva de Cidadania da Sejusc, France Mendes, ressaltou a importância da entrega dos RGs e adiantou que a pasta está articulando novas ações para os municípios do interior.

“Todas as sete secretarias executivas da Sejusc estão envolvidas na promoção de direitos ao cidadão. Essa entrega solucionará muitos problemas que estão sendo enfrentados pelos moradores desses três municípios, que não conseguiram receber os benefícios que estão sendo oferecidos pelo Governo do Amazonas, nesse período de enchente”, disse.

Atuação – Representante de Canutama, Agilson Almeida informou que 1.245 pessoas foram atingidas pela enchente no interior.

“O município passou por um momento difícil, em que 1.245 pessoas foram atingidas pela enchente. Então, a operação do Governo do Amazonas, juntamente com a Prefeitura de Canutama, auxiliou diversos moradores dessa região, principalmente com a emissão do RG, e agora vamos possibilitar a entrega”, informou.