Governo do Amazonas recebe mais 7 mil doses da vacina CoronaVac

O Governo do Amazonas recebeu, na madrugada deste domingo (02/05), a décima sexta remessa de vacinas contra a Covid-19, enviadas pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI). O carregamento conta com 7 mil doses do imunizante CoronaVac, fabricado pelo Instituto Butantã. Com isso, chega a 1.530.320 o número de doses de vacina entregues ao Amazonas desde janeiro deste ano.

As novas doses foram desembarcadas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes por volta das 0h10, após serem trazidas à capital amazonense em uma aeronave modelo Airbus A321, da empresa Latam. Após o desembarque, as 7 mil doses foram escoltadas pela Polícia Federal até as câmaras frias instaladas na FVS-AM, onde foram contabilizadas e armazenadas.

De acordo com o 14º Informe Técnico relativo à 16ª Pauta de Distribuição, emitido pelo Ministério da Saúde (MS), na quinta-feira (29/04), a remessa deverá atender a segunda dose (D2) do grupo de trabalhadores da saúde e a primeira (D1) e segunda doses para profissionais das Forças Armadas e Forças de Segurança e Salvamento.

Doses aplicadas – Dados parciais do Programa Nacional de Imunização, da FVS-AM (PNI/FVS-AM), apontam que 893.285 doses foram aplicadas em todo o estado até este sábado (1º/05), sendo 606.237 de primeira dose e 287.048 de segunda dose. A informação está disponível no site da FVS-AM por meio do link https://bit.ly/3nGiqGI.