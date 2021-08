Governo e prefeitura de Manaus lançam programa de combate ao desperdício de alimentos

Em parceria com a Prefeitura de Manaus, projeto aproveitará alimentos ainda em condições de consumo para doar a famílias em situação de vulnerabilidade

Nesta quinta-feira (05/08), o Governo do Estado firmou uma parceria com a Prefeitura de Manaus para a implantação do Programa de Combate ao Desperdício e à Perda de Alimentos, nas feiras e mercados da cidade.

O acordo foi assinado durante o lançamento do 1º Plano Safra de Manaus, ocorrido por volta das 16h, no Shopping Phelippe Daou, zona leste de Manaus.

A parceria visa diminuir os impactos do desperdício de alimentos que não possuem mais valor comercial, mas que ainda mantêm seu valor nutricional e podem ser consumidos. Os alimentos serão selecionados e doados para instituições socioassistenciais cadastradas pelo Governo do Estado, que farão a distribuição para pessoas em situação de vulnerabilidade.

O novo programa será implantado na capital por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), juntamente com a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc). De acordo com o titular da Sepror, Petrucio Magalhães, trata-se de um programa inédito.

O coordenador estadual do Programa de Combate ao Desperdício e à Perda de Alimentos da Sepror, Carlos Henrique da Conceição, explica que a união entre os dois órgãos é fundamental para a execução do trabalho, que envolve um processo desde a conscientização dos feirantes até a entrega dos alimentos doados para as famílias beneficiadas.

Alevinos

Na ocasião, a Sepror também fez a entrega de 30 mil alevinos produzidos em Balbina, que serão distribuídos para os piscicultores de Manaus. A distribuição deverá ocorrer no decorrer do mês de agosto e início de setembro, respeitando o tempo adequado para que o alevino chegue ao tamanho ideal.