Governo federal reconhece situação de emergência em Petrópolis após fortes chuvas

O governo federal reconheceu a situação de emergência no município de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, em decorrência das chuvas intensas que atingiram o estado entre sexta-feira (4) e domingo (6). A informação foi confirmada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.





Mais cedo, a Defesa Civil Nacional já havia feito o mesmo reconhecimento para o município de Angra dos Reis, no sul fluminense. Com o reconhecimento oficial, as duas cidades estão aptas a solicitar recursos da União para ações de resposta, como aquisição de cestas básicas, água potável, kits de higiene e limpeza, além de refeições para equipes e voluntários.

Desde o início do mau tempo, o Corpo de Bombeiros do estado resgatou pelo menos 80 pessoas em diferentes pontos do Rio de Janeiro. De acordo com a Secretaria Estadual de Defesa Civil, não há registro de feridos em estado grave nem de mortes até a tarde de domingo (6).

Ao todo, 523 pessoas ficaram desalojadas no estado e 48 precisaram de abrigos públicos. Angra dos Reis foi um dos municípios mais afetados, com mais de 300 pessoas forçadas a deixar suas casas. No entanto, por volta das 21h20 de domingo, esse número havia caído para 174, segundo a prefeitura.

Em Petrópolis, as chuvas causaram deslizamentos, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica e água em algumas áreas. Mais de 3.300 moradores ficaram sem luz. A cidade também registrou volumes de chuva muito acima da média: em apenas 24 horas, a localidade de São Sebastião acumulou 301 mm de chuva — 50% a mais do que o previsto para todo o mês.

Segundo boletim da Defesa Civil estadual, os bombeiros atenderam a 522 ocorrências relacionadas às chuvas até as 19h de domingo. As ações incluíram o resgate de 150 animais, além de atendimento em 37 alagamentos e 18 deslizamentos de terra.

