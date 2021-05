Governo lança edital de chamamento público para aquisição de casa de farinha

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) lançou, durante o anúncio do “Plano Safra 2021/2022”, nesta quinta-feira (13/05), o Edital de Chamamento Público para a aquisição de Kits de Casa de Farinha, com o objetivo de apoiar a produção tradicional de mandioca no estado.

O edital, que faz parte do Programa “Agro Amazonas”, é destinado à Organizações da Sociedade Civil (OSCs) sem fins lucrativos, no âmbito do setor primário, interessadas em firmar acordo de cooperação com o Governo do Amazonas, por meio da Sepror. São 36 kits de casa de farinha, que vão beneficiar 14 municípios do estado.

De acordo com o secretário executivo adjunto de Política Agrícola, Pecuária e Florestal do Amazonas (Seapaf), Airton Schneider, a aquisição desses equipamentos é importante para atender o produtor da ponta e fomentar ainda mais a cadeia produtiva da mandioca.

Segundo o secretário titular da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior, o setor primário é um dos caminhos para a geração de emprego e renda no interior. “Vamos continuar trabalhando para melhorar a vida de nossos 350 mil produtores rurais do Amazonas”, disse Petrucio.

Os municípios que serão beneficiados são: Alvarães, Anori, Autazes, Boa Vista do Ramos, Canutama, Codajás, Manaquiri, Manicoré, Pauini, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença e Uarini.

Os kits são compostos por motor 5CV, balança mecânica, cevador, prensa manual, bomba d’água, tacho 58” e tacho 75”.

Para conferir o edital, basta acessar o site da Sepror (www.sepror.am.gov.br) e selecionar o item “Edital Kit Casa de Farinha”, no menu superior, ou seguir o link direto: http://www.sepror.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/05/EDITAL-KIT-CASA-DE-FARINHA-2021.pdf.